تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، معهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية التابع للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وذلك على هامش إطلاقها الحملة الإعلامية التهميدية لمشروع "2 كفاية" للتوعية بالقضية السكانية من مكتبة الإسكندرية.

وساهمت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق إعانة الجمعيات في تجديد المركز، نظرا للدور المهم، الذي يقوم به هذا الصرح في تدريب الكوادر العاملة في مجالات السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

المعهد جرى افتتاحه عام 1972 باعتباره أول مركز تدريبي يساهم في الارتقاء بمستوى خدمات تنظيم الأسرة، وبالتعاون مع وزارة الشوؤن الاجتماعية سابقا والتضامن الاجتماعي حالياً.

وشهد تدريب العديد من الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة باعتبار هذا المجال أحد أهم المجالات التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر في الماضي والحاضر.

يأتي ذلك في إطار احتفال الوزارة بإطلاق الحملة الإعلامية التهميدية لمشروع "٢ كفاية" من مكتبة الإسكندرية، والذي أطقلته الوزارة في إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويهدف "2 كفاية" إلى الحد من الزيادرة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفاً 1.148.861 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عاما.