إصابة ملازم شرطة و10 مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي بطريق بورسعيد

أصيب ملازم شرطة و10 مجندين، في حادث انقلاب سيارة أمن مركزي على طريق بورسعيد دمياط بمنطقة المثلث.

وانتقلت سيارات الإسعاف فور وقوع الحادث، وتم إبلاغ مديرية الأمن، ونقل المصابين إلى المستشفى العسكري التي كانت على أتم الاستعداد فور إبلاغها.

وتبين بعد فحص المصابين وتوقيع الكشف الطبي عليهم، أسمائهم، وهم "محمد .ح . م" 25 عاما، مصابا بكسر بالساعد الأيمن، وأحمد .م . ع 23 عاما، بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وحمادة . م . ال 23 عاما، وكريم . م . ع 23 عاما، باشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد .م . أ 24 عاما، و"محمد . ح . ال" 24 عاما، وعمر . س . ص 25 عاما، وإسلام . ج . ع 25 عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد . ن . أ 24 عاما، بجروح متفرقة بالجسم، ومصطفى . ع . ال 21 عاما، بآلام شديدة بالعمود الفقري ومحمد . ج . ع 22 عاما، بكدمة شديدة بالجبهة.

فرز الفريق الطبي المصابين مع تقديم الإسعافات الأولية وتبين من الكشف الطبي لهم أن جميع الحالات متوسطة الخطورة.

وأمر اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب انقلاب السيارة والاطمئنان على المصابين وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.