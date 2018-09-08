عضو "دفاع البرلمان": سلاح المدفعية يتحمل العبء الأكبر خلال الحروب

قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن سلاح المدفعية هو السلاح الرائد في حمل الهموم والعبء الأكبر والأكثر خطورة في كل الحروب المصرية.

وأضاف بخيت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تحتفل اليوم باليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية، وتاريخ سلاح المدفعية المصري طويل فهو الذي يمهد للعمليات العسكرية وهو الذي تحمل حرب الاستنذاف، وهو الأكثر تطورا خلال هذه الفترة سواء من الصواريخ أو المدفعية بعيدة المدى، ويعتبر جزءًا مهمًا جدا من معركة التسليح الحديث.

وعن تدريبات "النجم الساطع"، أشار إلى أنه يأتي هذا العام في ظل ظروف غير طبيعية، لكن هناك انفراجة في العلاقات المصرية الأمريكية.