أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أول حوار صحفي له منذ توليه المسئولية مع جريدة "الوطن"، أن معدلات البطالة انخفضت بشكل كبير منذ عام 2013 وحتى الآن.

وقال رئيس الوزراء إن نسبة البطالة في عام 2013 عقب ثورة 30 يونيو وصلت إلى 13.7%، في الوقت الذي انخفضت فيه حاليا إلى 9.6% فقط رغم الزيادة السكانية الكبيرة.

المشروعات القومية الكبيرة، التي حرصت الدولة على إنشائها خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2014، وفرت الكثير من فرص العمل للشباب، حسب الدكتور محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، موضحا أن أكثر المستفيدين من هذه الفرص هم أصحاب الوظائف والمهن أقل من الجامعية لأن أغلب المشروعات متعلقة بالبناء والتشييد.

مشروعات الكهرباء والغاز والتشييد الضخمة قضت بشكل كبير على البطالة في القطاع الهندسي كذلك، حسب تأكيد -النظامي- لـ"الوطن"، مشيرًا إلى استمرار مشكلة البطالة لأصحاب المهن الجامعية الأخرى، والتي ستقل بشكل تدريجي مع النمو الاقتصادي واستمرار المشروعات القومية وتطورها، وإعادة هيكلة منظومة التعليم بما يتناسب مع سوق العمل.

الخبير الاقتصادي، كشف عن سبب آخر ساهم في انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، يتمثل في عودة السياحة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، والتي ساهمت في انخفاض البطالة التي تسبب فيها توقف السياحة، متوقعا انخفاض المعدل أكثر الفترة المقبلة مع العودة الكاملة للسياحة والإعلان عن عدد آخر من المشروعات القومية والاتفاقيات خلال منتدى شباب العالم في نوفمبر المقبل.

وأكد عبدالفتاح محمد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن انخفاض معدل البطالة بشكل كبير يعود لعدة أسباب، على رأسها المشروعات القومية الكبيرة التي استوعبت عددا ضخما من الشباب، ووفرت الآلاف من فرص العمل، مثل مصانع الأسمنت ومحطات الطاقة العملاقة.

وأضاف عبدالفتاح، لـ"الوطن"، أن عودة السياحة وارتفاع نسبة الإشغال في المدن الساحلية والسياحية، سبب آخر لانخفاض نسبة البطالة، حيث إن قطاع السياحة كان مصدرا مهما للعمل قبل توقفه بشكل تام منذ حادث الطائرة الروسية، قبل أن يعود بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأرجع عضو البرلمان انخفاض البطالة خلال السنوات الماضية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة الاستقرار السياسي، وعودة الأمن والثقة في القيادة السياسية، والتي نتج عنها إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول أجنبية.