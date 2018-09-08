قال مسئول فى وزارة البترول، اليوم، لـ«رويترز»: إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفع بنحو 10% إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحرى.

فى سياق آخر، قال طارق الملا وزير البترول، إنه يتم حالياً الإسراع فى تنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة، وإزالة الاختناقات بهدف زيادة الطاقة التكريرية لمواجهة الزيادة المستمرة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية، والعمل على تقليل الاستيراد من الخارج، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات، وبما يضمن التشغيل الآمن للمعامل، وتحقيق جميع اشتراطات السلامة والأمان الصناعى.

وأضاف «الملا» خلال رئاسة اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، اليوم، لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالى 2017/ 2018 أن شركة «أموك» تمثل نموذجاً ناجحاً لشركات البترول المطروحة فى البورصة المصرية ووعاءً استثمارياً جيداً للمواطنين المصريين أصحاب الأسهم، تدعمها مؤشراتها المالية والاقتصادية المتصاعدة وقوة سهمها فى سوق البورصة المصرية.

فى سياق آخر، دعا محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إلى أن يشمل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية الحالية عدة أشياء، أهمها: أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هى الجهة المعنية بتيسير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، دون غيرها، لضمان عدم التعارض، ولتوحيد جهات الاختصاص. وطالبت الغرفة بأن يكون للهيئة الحق فى القيام بأعمال البحث دون الاستغلال، ولا يحق لها حفظ مساحات لنفسها بغرض استغلالها، كما لا يجوز لها إنشاء شركات للقيام بأعمال الاستغلال أو التعدين أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، حيث إنها الجهة المنوط بها الرقابة والترخيص، بحيث ألا يكون هناك تعارض مصالح فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص للبحث والاستغلال دون التقيد بمساحة معينة ما دام المرخص له يتمتع بالضوابط التى ينص عليها القانون وملتزماً به.