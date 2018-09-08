وزير التعليم: بنك المعرفة موثق من ناشرين دوليين ومتاح لـ90 مليون مصري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن المواد المتاحة في بنك المعرفة المصري ستكون مختلفة تماما عن تلك المتاحة عبر الإنترنت.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن المواد المتاحة عبر الإنترنت غير موثقة ويتحمل كاتبها مسئوليتها، معقبًا: "بينما المواد المتاحة عبر بنك المعرفة موثقة من ناشرين دوليين في أكبر بيوت النشر في العالم، ونحن تعاقدنا مع كبريات هذه البيوت من أجل توفير محتوى علمي مجانا تنفيذا لتوجيهات".

وتابع: "تعاقدنا مع بنك المعرفة بدلا من أن تعاقد معه كل جامعة على حدة، حيث إنه مكلف للغاية، وسيكون متاحًا لـ90 مليون مصري، ومن المنتظر أن يخدم كل الطلاب في مراحل البحث العلمي حتى مرحلة الروضة، كما يستفيد منه القارئ العادي".