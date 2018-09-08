أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، أنَّ هناك بشرى للمواطنين، وهي أن الحكومة أنجزت بالفعل 80% من الخطوات الإصلاحية، مؤكدا "أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة".

وأضاف مدبولي، في انفراد بأول حوار صحفي لرئيس مجلس وزراء مصر، أجرته الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح في ملحق "الوطن الاقتصادي"، أنَّه يعلم جيدًا أنَّ الكثير من المواطنين يعلمون أهداف خطة الإصلاح الحالية ويؤمنون بها، وتابع: "أتوجه إليهم بمزيد من الشكر في ضوء تحمّلهم المسؤولية الوطنية ومساعدتهم في بناء الدولة، والقضاء على المشكلات الحقيقية التى تواجهها" .

وقال مدبولي: "نحن جميعًا نعمل من أجل خدمة هذا الوطن، كلُّ فى موقعه يسعى لدفع مسيرة التنمية، والدخول في مصافّ الدول المتقدمة التى تحمَّلت أعباءً كبيرةً لتصل إلى ما هي عليه الآن".

وأكد رئيس الوزراء أنَّ كل المسؤولين السابقين كانوا يعلمون جيدًا ما يجب أن يتم لبدء الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنَّ اتخاذ القرارات الإصلاحية كان يحتاج شجاعة، مشيرًا إلى أنَّ دعم الرئيس السيسي ساعد على تطبيق وتنفيذ هذا الإصلاح.

وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غدا، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح. ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.

ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.