أشاد الإعلامي أحمد المسلماني، بانضمام أول فرقاطة مصرية الصنع إلى الجيش المصري، موضحًا أن مصر مستمرة في تطوير القوات البحرية، حيث أن هناك تحديات كبيرة جدًا تواجهها الدولة سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

وأضاف "المسلماني" خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، عبر فضائية "دريم"، أن هناك أزمات عند باب المندب ومشكلات أخرى قد تهدد الملاحة في البحر الأحمر، فكان لا بد من تطوير قدرات القوات البحرية المصرية التي أصبحت من أقوى 10 قوات بحرية على مستوى العالم.

وأوضح أن الفرقاطة تعد أول فرقاطة مصرية الصنع بنيت بشركة ترسانة الإسكندرية البحرية، وتعد أول وحدة بحرية تصنع بالترسانة بأيادٍ مصرية بالتعاون مع فرنسا.