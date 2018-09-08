قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الوضع الآن في إدلب السورية، معقد للغاية، بسبب وجود أطراف كثيرة في الصراع، مثل تركيا وروسيا وسوريا وأمريكا وتنظيم القاعدة، وبعض الجماعات المتطرفة بجميع أشكالها، وكذلك تنظيمات معارضة سورية مدنية، ولكن الأقوى على الأرض هو تنظيم القاعدة.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على دخول الحكومة السورية إدلب، كما ساندت روسيا هذا القرار، في الوقت نفسه وافق أردوغان على قرار دخول الحكومة السورية إدلب.

وتابع: "إيران وألمانيا وتركيا وبوتين وترامب والأمم المتحدة، كلهم وافقوا على دخول الحكومة السورية إدلب، الكل متوافق ومجتمع على ذلك، نستخلص من تلك القصة، أن الحرب في سوريا التي استمرت 7 سنوات اسفرت عن لا شيء".

وأشار إلى أن الحرب لم تسفر إلا عن قتلى ودمار وترويع مجتمع بالكامل، وتكسير الجيش السوري، موضحًا أن ما حدث يؤكد أن المصلحة هي سيدة الموقف سواء في سوريا أو في أي منطقة غيرها.