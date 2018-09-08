ورشة تثقيفية لـ"البحوث الإسلامية" تناقش قضية "العنف ضد المرأة"

شهدت فعاليات الجلسة الثانية من ورشة العمل التثقيفية، التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، لوعاظ الأزهر الشريف، بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، مناقشات حيوية حول قضية "العنف ضد المرأة".

واستعرضت الجلسة موقف الإسلام من العنف ضد المرأة، وما طرح من قضايا المساواة بين الرجل والمرأة، والعنف الأسري بجميع أشكاله وأنواعه وموقف الإسلام منه، التمييز ضد الأطفال والإساءة الجنسية لهم، ختان الإناث من المنظورين الطبي والشرعي، الزواج القسري وزواج الأطفال، التحرش الجنسي من منظور شرعي.

شارك في هذه الجلسة النقاشية؛ الدكتور جمال أبو السرور، الدكتور إبراهيم الهدد، الدكتور عبدالله النجار، الدكتور شكري عبد العظيم، الدكتورة مرفت محمود، الدكتور أحمد رجاء عبد الحميد، الدكتور حسين هارون، وعدد كبير من وعاظ الأزهر الشريف.