أصدر السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرارًا بتعيين الدكتور وائل فاروق حامد الطيباني، عميدًا لكلية العلوم ولمدة ثلاث سنوات.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة لعميد كلية العلوم على تولية المنصب متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.