أعلنت وكالة "واس" السعودية الرسمية، إحباط القوات البحرية للجيش اليمني، ‏عملية تفجير كان يخطط لها الحوثيون، ‏لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏بواسطة "زورق مفخخ".‏

ونقلت "واس" عن مصدر عسكري في المنطقة الخامسة ‏باليمن، ‏أن التشكيل البحري في المنطقة تمكن وبدعم ‏من التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يدعم القوات الحكومية، من ضبط "زورق مفخخ" سيرته ‏الميليشيا ‏الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر.

وأضاف المصدر أن "الزورق المفخخ" كان ‏يحمل ‏عبوات ناسفة، ويسير بسرعة عالية تتجاوز ‏35 ميلا في الساعة في طريقه إلى المياه ‏الدولية ‏بالبحر الأحمر لاعتراض إحدى السفن ‏التجارية هناك.

وأشار إلى أن الفرق العسكرية البحرية في ‏الجيش اليمني، استطاعت اعتراضه حتى تمكنت من ‏إيقافه في إحدى الجزر ‏غير آهلة بالسكان.

وتمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليًا والموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).