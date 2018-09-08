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المنتخب في مهمة مصيرية أمام النيجر

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"معيط": الدولة دعمت برنامج تكافل وكرامة بـ18 مليار جنيه

"معيط": الدولة دعمت برنامج تكافل وكرامة بـ18 مليار جنيه

محافظ البحر الأحمر يستقبل وفدا إعلاميا من صربيا لتنشيط السياحة

محافظ البحر الأحمر يستقبل وفدا إعلاميا من صربيا لتنشيط السياحة

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