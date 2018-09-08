سادت حالة من الاضطراب بين قيادات حزب الوفد، إثر قرار المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، اليوم، بإيقاف عضوية الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، لحين عرض أمر التحقيق معه على الهيئة العليا للحزب، في أول اجتماع لها.

وقالت مصادر قيادية بالحزب، لـ"الوطن"، إنهم علموا بالقرار من مواقع الصحف الإلكترونية، مشيرين إلي عدم رغبتهم في الحديث عن الأمر، سعيا منهم لاحتواء الأزمة والإصلاح بين الطرفين سريعا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه عدد من أعضاء الحزب عن استيائهم من القرار، على عدد من الجروبات الداخلية الخاصة بالحزب على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتس آب".

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إنه لم يبلغ بالقرار بشكل رسمي، وأوضح، لـ"الوطن"، أنه علم بالقرار من وسائل الإعلام.

وحاولت "الوطن" التواصل مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، إلا أن مدير أعماله أخبر بانشغاله بحضور ندوة بإحدى جامعات مدينة السادس من أكتوبر، وعدم استطاعته الرد على هاتفه في الوقت الحالي.:

فيما حاولت التواصل مع كل الدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، واللواء محمد الحسيني، أمين الصندوق، دون رد.

"عمرو موسي": محاولاتي لاحتواء الأزمة مازالت جارية

وقال عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد، لـ"الوطن"، إن محاولاته للصلح واحتواء الازمة بين المستشار بهاء أبو شقة، والدكتور محمد فؤاد، جارية حتي اللحظة الحالية، لافتا إلى أنه يسعى لإنهاء الخلاف بينهما في أسرع وقت.

"يمامة": لم يتم استشارتي في القرار وأفضل عدم التعليق لحساسية الموقف

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس لجنة عودة المفصولين، إنه لم يتم استشارته في القرار الذي اتخذه رئيس الحزب تجاه الدكتور محمد فؤاد، وعلم بالقرار من وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه لا يعلم أسبابه بعد.

وأضاف "يمامة"، لـ"الوطن"، أنه لا يريد التعليق علي القرار نظرا لحساسيته كونه متعلقا بعضو بالهيئة البرلمانية للحزب، مشيرا إلي أن رئيس الحزب من حقه وفقا للمادة 5 من اللائحة، إيقاف عضوية أي عضو بالوفد، لحين عرض أسباب القرار على الهيئة العليا، واتخاذها قرار بشأن ما اتخذه رئيس الحزب، سواء بالتحقيق عبر تشكيل لجنة تتولي مهام التحقيق، أو إنهاء الأمر.

ياسر قورة: أفضل الانتظار حرصا على تهدئة الأوضاع

من جانبه، قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية، عضو الهيئة العليا للحزب، لـ" الوطن"، أنه لا يعلم مدى صحة القرار، حيث علم به عبر وسائل الإعلام، مفضلا عدم الحديث بشأنه، حرصا على تهدئة الأوضاع داخل الحزب.

وأكد الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التواصل مع قيادات الحزب وهيئته البرلمانية، لإطلاق مبادرة صلح في الأزمة التي شبت بين الدكتور محمد فؤاد، والمستشار بهاء أبوشقة.

وأضاف في بيان صادر عنه، مساء اليوم، أن "فؤاد" يعد من أنشط نواب البرلمان، بشهادة أهالي دائرته.

كان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب، قد وجه رسالة، أمس، للمستشار بهاء أبوشقة، يطالبه فيه بالجلوس معه ومصارحته بوضوح عن أسباب وجود عدد من المعوقات أمام استكمال عمله بشأن عقد ندوات وجلسات الحوار الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وعرقلة الأنشطة التي يقوم بها بمحافظة الجيزة.