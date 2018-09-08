زار اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، مساء اليوم، مواطناً مسنا في منزله كان قد وعد ابنته مسبقا بزيارته في منزله، وذلك لظروفه الصحية وكبر سنه بنطاق حي غرب شبين الكوم.

في بداية اللقاء قدم المواطن الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة والاستجابة الفورية للشكوى، مؤكداً سعادتة بتلك الزيارة الكريمة التي تؤكد حرص المحافظ على الاهتمام بالمواطنين، كما قدم التهنئة للسيد المحافظ على ثقة القيادة السياسية في توليه منصب محافظ المنوفية .

يذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد التقي بإحدى بنات المواطن بمكتبة بالديوان العام وهي تعرض علية شكواها وتضرر الأسرة من جارها الذي قام ببناء عمارة سكنية بها أدوار مخالفة مما أثر بالسلب على الحالة الإنشائية للمنزل وأثناء الحديث علم أن والدها مريض ومسن مما ما دفعه لوعدها بزيارته في منزلة والاطمئنان علية وفحص المنزل محل الشكوى شخصيًا.

ووجه المحافظ بإعادة معاينة المنزل من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى سلامته وإصدار ترخيص ترميم للمنزل حفاظا على أرواح المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصحيحة.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة بكامل أجهزتها على أتم استعداد أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق على مستوى المحافظة.