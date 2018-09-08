قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تكلفة المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والبالغ عدد محطاتها، 5، بطول 5 كم، تبلغ 8 مليارات جنيه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسعار تذاكر المترو لن تزيد خلال الفترة المقبلة، متابعا: "الأجيال القادمة لن تتحمل أكثر من اللازم لتسديد قروض تطوير المترو، لأن الحكومة تتعامل بالقروض الحكومية، وليست القروض التجارية، فعلى سبيل المثال سنسدد قيمة قرض حصلنا عليه من كوريا، بعد 53 عامًا، بفائدة 1 في الألف، أي أن هذه القروض تماثل المنح".

واستطرد وزير النقل عن زيادة الأسعار: "نحرك الأسعار فقط، حيث نقتطع جزءًا بسيطًا للغاية من مرتب المواطنين، لتمويل المشروعات المقدمة لهم".