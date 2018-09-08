خطوات تعديل بيانات بطاقات التموين "أونلاين" وطرق معالجة الأخطاء

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التي بها أخطاء بضرورة تصحيحها من خلال موقع "إدارة دعم مصر".

وتنشر "الوطن" خطوات تحديث البيانات وتصحيح الأخطاء، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حتى لا يتم إلغاء البطاقة وهي:

- الدخول على موقع إدارة دعم مصر.

https://www.tamwin.com.eg

- اضغط على أيقونة "حدث بياناتك" ثم ادخل رقم البطاقة التموينية والرقم القومي.

- تحديث البيانات وتصحيح الغير صحيحة، من خلال تعديل أو حذف الأفراد المقيدين، ثم يظهر للمستخدم في الشاشة أفراد البطاقة المحدثين، وأفراد البطاقة قبل التحديث.

- حفظ البيانات الجديدة الصحيحة، ثم انقر بأنك مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه التغييرات.

كما رصدت "الوطن" جميع حالات الأخطاء وطرق معالجتها والتي جاءت كما يلي:

أولا: في حالة إذا كان رقم قومي خطأ يتم إدخال الرقم القومي الصحيح.

ثانيًا: في حالة أن يكون رقم قومي غير موجود فيرجى إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

ثالثًا: في حالة أن الرقم القومي مكرر في بطاقتين مختلفتين، يجب حذف هذا الرقم القومي من البطاقة الخاطئة.

رابعًا: في حالة أن يكون نفس الاسم مكرر في البطاقة، يتم حذف الاسم المكرر.

خامسًا: في حالة أن يكون عداد الخبز أقل من عدد المستفيدين وتوجد أعداد تستحق الخبز وغير معلومة، يتم اختيار المستحق منها بوضع علامة الاختيار أمام المستفيد المراد إضافته.

سادسًا: في حالة أن يكون عداد الخبز أكثر من عدد المستفيدين، يتم حذف غير المستحق من المستفيدين وذلك بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد المراد حذفه.

سابعًا: في حالة أن يكون عداد التموين أقل من عدد المستفيدين وتوجد أعداد تستحق التموين وغير معلومة، يجب اختيار المستحق منها، باختيار علامة الاختيار من على نوع المستفيد المراد إضافته.

ثامنًا: في حالة أن يكون عداد التموين أكثر من عدد المستفيدين، يتم حذف غير المستحق من المستفيدين، بإلغاء علامة الاختيار من على نوع المستفيد المراد حذفه.

كما أكدت الوزارة، أنه في حالة عدم وجود بطاقتك على الموقع فهذا يعني أنها "سليمة"، ومن المقرر إلغاء البطاقات التي بها أي خطأ بعد 8 نوفمبر المقبل، وحال إلغاء أي بطاقة من هذه البطاقات بعد هذا التاريخ وتظلم صاحبها، سيتقدم بطلب لإصدار بطاقة تموينية جديدة، وفقًا لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات التموينية الجديدة.