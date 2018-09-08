ماذا يستفيد المحافظون الجدد من التدريب في ورشة عمل التنمية المحلية؟

نظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم، ورشة عمل تعريفية تستمر على مدار يومين وتضم المحافظين ونوابهم لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.

وعن أهمية الورش للمحافظين الجدد، والذين حلفوا اليمين الدستورية منذ أيام أمام رئيس الجمهورية، في أول حركة محافظين بفترة الرئاسة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت تعيين 21 محافظًا جديدًا، أوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، لـ"الوطن" أن الورشة جاءت لتعريف بعض المحافظين ونوابهم بالمحليات، فمنهم لا يمتلكون خبرة في هذا المجال إلى جانب تعريفهم على أبرز الملفات من التموين والتعليم طبقًا لقانون الإدارة المحلية المعمول به حتى الآن وهو قانون 43 لسنة 1979.

ويرى أستاذ الإدارة المحلية، أن الورشة تعتبر الأولى من نوعها وستعين المحافظين الجدد على تحديد أولوياتهم وتنظيم القضايا الملحة إلا انه لا يتوقع لهذه الورشة أن تؤدي إلى تغيير في الأداء طالما تهدف إلى تعويض نقص خبرة البعض، ولكن التغيير في الأداء قد يحدث إذا كانت الدورة تهدف إلى توجيه التركيز لملف معين.

وقال الدكتور نبيل شاهين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن الورشة تخدم مشروع قانون الإدارة المحلية المقرر طرحه للمناقشة في دور الانعقاد الرابع المزمع بدءه في أكتوبر المقبل ويهدف إلى زيادة سلطات المحافظين الحاليين وسهولة التصرف في حدود أوسع دون الاضطرار للجوء للوزارات في كل المواقف.

يُذكر أن الورشة المنظمة جاءت في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه المحافظين عقب أداء اليمين الدستورية وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات المقبلة.