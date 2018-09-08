أعلن حزب مستقبل وطن بالغربية، برئاسة المحاسب محمد عريبي، عن تنظيم قافلة طبيبة متوجهه لعمال شركة مطاحن وسط الدلتا، للكشف على فيروس "سي".

وقال خالد عصام، أمين لجنة العمال بحزب مستقبل وطن بالغربية، إن الحملة تستهدف توقيع الكشف الطبي على 2500 من العاملين بشركة مطاحن وسط الدلتا، وسيتم تقديم العلاج بالمجان للحالات المصابة، مؤكدًا أن تلك المبادرة تستمر لتوقيع الكشف على العاملين بكافة شركات المحافظة، وأن ذلك يأتي في إطار حرص الحزب على تقديم الدور الاجتماعي والتواصل الدائم مع المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.