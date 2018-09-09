قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مدير المشروع القومي للطرق.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السيسي يتابع مشروعات شبكة الطرق الجديدة باهتمام شديد، وتحدثت إليه في 12 جلسة لمتابعة إنشاءات شبكة الطرق الجديدة".

وتابع: "المنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر منذ أسبوعين أنصف الحكومة المصرية، حيث أثنى على مشروعات الطرق والكهرباء والبنية التحتية، حيث تقدمنا 45 مركزًا في البنية التحتية، وكنا في المركز 117 وأصبحنا 72 على العالم، وهذا وفق ما جاء في تقرير التنافسية الدولية".