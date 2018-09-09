"عبدالله" للشعب الصربي: البحر الأحمر أجمل شواطئ العالم ترحب بالسائحين

عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، مؤتمرًا صحفيًا مع 17 إعلاميًا من صحف وقنوات تليفزيونية هي الأشهر على مستوى صربيا، ترويجًا للسياحة في البحر الأحمر وجذب انتباه العالم.

وتحدث "عبدالله" عن مقومات المحافظة الطبيعية، وما تمتلكه من أجمل شواطئ بالعالم، وشعابه المرجانية النادرة، مشيرًا إلى تواجد مطارات تستقبل 15 مليون مسافر سنويًا، وجارٍ إنشاء مطار برانيس جنوب مرسى علم، وإنشاء 2 ميناء سياحي ضخم، لاستقبال سفن الكروز العملاقة.

وأوضح أنه تم إنشاء ورفع كفاءة آلاف الطرق، لخدمة حركة السياحة وتطوير البنية التحتية بالمحافظة، مؤكدًا اهتمام المحافظة بالبيئة، حيث تم إنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للحفاظ على البيئة من التلوث ليكون الهواء صحي تمامًا، قائلًا: "البحر الأحمر محافظة خضراء بلا تلوث".

وعن القدرة السياحية للمحافظة، قال "عبدالله" إن البحر الأحمر تمتلك 265 منتجعًا سياحيًا، تشمل 82 ألف غرفة فندقية، ومنتجعات تحت الإنشاء.

وطرح الوفد، عددًا كبيرًا من الأسئلة، منها سؤال لصحفية بأقدم الصحف اليومية بصربيا، والتي أنشأت عام 1904م، عن وجود مشروعات لتحلية المياه للاستفادة من مياه البحر، أوضح المحافظ أنه تم إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في مصر والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب يوميًا.

كما جاء سؤال آخر لصحفي بصحيفة سياحية بصربيا، عن تبادل السياحة بزيارة سائحين مصريين لصربيا، وما هي الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة من المحافظة لدعم هذا القطاع، أكد المحافظ أنه في 20 أكتوبر المقبل، سيزور صربيا مع وفد من رجال الأعمال، لعقد اتفاقية تآخي بين مدينة مرسى علم ومدينة ياجودينا، وسيعقد لقاءات مع نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك هو دور الدولة، ثم يأتي دور القطاع الخاص لتنشيط تبادل الزيارات بين البلدين.

كما صرح "عبدالله" بأنه سيتم بحث عدة موضوعات أهمها توفير خط طيران مباشر بين الغردقة وبلجراد، لتحقيق رغبة السائح الصربي بزيارة الغردقة.

وطلبت إعلامية بإذاعة بلجراد، من محافظ البحر الأحمر، بتوجيه دعوة ورسالة للشعب الصربي، وقال المحافظ، إن البحر الأحمر أجمل شواطئ العالم، ترحب باستقبال السائحين للاستمتاع بجوها الدافئ وشواطئها الساحرة وسطوع شمسها طوال العام في الوقت الذي تغطي فيه الثلوج أوروبا بالكامل خلال شهور الشتاء.