لقى شخص مصرعه، وأصيب 15 أخرون، بإصابات متفرقة، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "الضبعة - القاهرة" الإقليمي.

تلقى اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 100 على طريق "الضبعة - القاهرة" الإقليمي، اتجاه الضبعة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية، وإجراء فحوصات شاملة من خلال فريق التدخل السريع بالمستشفى تحت إشراف الدكتور محمد ظريف مدير المستشفى، وجار تحرير المحضر اللازم.