"السكك الحديد": استيراد ماكينة لكشف عيوب القضبان بـ6.8 مليون يورو

أكد المهندس مجدي الصباغ، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة تعاقدت على استيراد ماكينة عالمية حديثة قيمتها 6.8 مليون يورو، تسير على قضبان السكك الحديدية لفحص وكشف عيوب السكة، والتأكد من سلامتها.

وأضاف "الصباغ"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مساء السبت، أن الماكينة تسير على القضبان بسرعة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة، للتأكد من اتساع السكة الحديد واتزانها وسلامة المنحنيات.

وأشار إلى أنها تقدم تحليل كامل للعيوب من خلال تسجيل البيانات على "سي دي"، حيث تُرسل إشعاعات تكشف أي عيب غير ظاهر في القضيب أو اللحام وتضع علامة عليه من أجل سرعة صيانته.