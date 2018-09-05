بدأت الحكومة في تنفيذ خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية بقطاع السكك الحديد، لتحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين، إلا أنها في المقابل شددت إجراءات وعقوبات أي عبث يمكن أن يحدث بهذا المرفق الحيوي، وذلك بعد إقرار مشروع قانون تعديل القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والذي وافق عليه البرلمان منذ شهور قليلة.

وترصد "الوطن"، أبرز الإجراءات التي جاءت بمشروع القانون للحفاظ على هذ المرفق الحيوي كالآتي:-

- جرم مشروع القانون رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكك الحديد.

- جرم إلقاء المخالفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكك الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديد.

- فرض التشريع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه في حالة شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، أو الركوب بالسكك الحديد دون تذكرة، أو الركوب بحالة سُكر، أو التسول بالقطارات أو المحطات.

- غلظ مشروع القانون أيضا عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون تصريح، وإقلاق راحة الركاب بأية طريقة في القطارات.