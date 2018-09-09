والدة شهيد بـ"أحداث رابعة": أتمنى إذاعة جلسة إعدام المتهمين على الهواء

قالت وفاء البقري، والدة الشهيد رائد مصطفى يسري، شهيد أحداث فض "اعتصام رابعة العدوية"، والملقب بـ"الشهيد الحي"، إنها تتمنى حضور تنفيذ الحكم الصادر بإعدام 75 شخصا في قضية أحداث رابعة، موضحة أنها ترغب في إذاعة جلسة الإعدام على الهواء.

وأضافت البقري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري: "أنا بقيت مرتاحة نفسيا بعد سماع النطق بحكم الإعدام"، مؤكدة أن نجلها استمر في الغيبوبة لمدة 3 سنوات قبل وفاته، ولقب بـ"الشهيد الحي".

وتابعت: "آخر كلمة ابني كتبها نفسي أموت شهيد"، مضيفة: "أبسط حق لأهل الشهداء هو القصاص".