"الأورمان": توصيل مياه شرب لـ5 آلاف أسرة.. وتوزيع 8 آلاف شنطة مدرسة

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، إنهم عقدوا بروتوكول تعاون مع أحد البنوك لتوصيل مياه الشرب إلى 5 آلاف أسرة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "المصريين بيساعدوا المصريين في كل مكان"، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يحرص على المساعدة في تنفيذ ما يحتاجه المجتمع.

وأوضح شعبان أن "جمعية الأورمان ستدشن مبادرة (فرحهم بشنطتهم) حيث سيتم توزيع شنط المدرسة على 8 آلاف طالب في 17 محافظة، مع المساعدة على دفع مصروفات الطلاب غير القادرين في المدارس الحكومية".