صلاح محسن وباهر المحمدي.. لاعبان "سنة أولى منتخب"

نجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني الجديد خافيير أجيرى، في تحقيق فوزا عريضا على النيجر بسداسية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بين المنتخبين اليوم باستاد برج العرب، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

سجل أهداف الفراعنة مروان محسن وأيمن أشرف ومحمد صلاح "هدفين" وصلاح محسن ومحمد الننى، في الدقائق 13 و21 و29 و73 و86 و90، ليرفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، فيما تجمد رصيد النيجر عند نقطة واحدة، وشارك في المنتخب لأول مرة في هذه المبارة كلا من باهر المحمدي وصلاح محسن.

باهر المحمدي من مواليد عام 1996، وهو من ناشئي النادي الإسماعيلي، ويلعب حاليا للنادي الإسماعيلي في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وكانت أول مباراة له مع الفريق الأول للإسماعيلي عندما نزل بديلا قبل نهاية المبارة أمام نادي حرس الحدود، في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري العام موسم 2014-2015.

وأُعير المحمدي، لناشئي نادي الزمالك، ولكن تم تصعيده للفريق الأول لكنه كان احتياطيا ولم يشارك، وبعد انتهاء الإعارة عاد إلى النادي الإسماعيلي وشارك معه في العديد من المباريات.

أما صلاح محسن لاعب النادي الأهلي الحالي، فهو من مواليد عام 1996، انضم لنادي إنبي وهو في عمر 9 سنوات، وتدرج في الفرق السنية حتى وصل للفريق الأول في عام 2016– 2017 عن طريق المدير الفني وقتها، هاني رمزي، لكن لم يشارك معه في أي مباراة.

وُصعد رسميا مع الفريق الأول لانبي مع الكابتن علاء على، وسجل صلاح محسن فى هذا الموسم ثلاثة أهداف، وخلال الدور الأول من الدوري تألق صلاح محسن مع المدير الفنى الجديد إيهاب جلال، وسجل 7 أهداف فى الدور الأول فقط من البطولة.

وفي 30 يناير 2018 تم إعلان انتقال صلاح محسن رسميا للنادي الأهلي في صفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري المصري، حيث بلغت قيمة انتقاله 35 مليون جنيه، وذلك بعد صراع كبير مع الزمالك، الذي كان يريد حسم الصفقة لصالحه، ولكن الأحمر تفوق في النهاية، ليحرز مع بداية الموسم هدفين للأهلي في بطولة الدوري العام، وهدف في البطولة الإفريقية، ليضمه المدير الفني المكسيكي للمنتخب، ويتألق في أولى مبارياته الدولية.