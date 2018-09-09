فيديو| حارس النيجر والـ"بنالتي".. سجل فيه شادي محمد وتعملق أمام صلاح

سحق منتخب مصر نظيره النيجري بستة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها الكاميرون في يونيو 2019، في المباراة التي استضافها ملعب الجيش في برج العرب.

وسجل أهداف المنتخب كل من محمد صلاح نجم ليفربول "هدفين"، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ومروان محسن وأيمن أشرف وصلاح محسن، لاعبي النادي الأهلي، حيث سجل كل منهم هدف وحيد.

المباراة بدأت بركلة جزاء حصل عليها محمد صلاح وسددها بنفسه، لينقذها حارس منتخب النيجر، كاسالي داوودا، وفي الدقيقة 29 حصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة جزاء أخرى، سددها صلاح أيضا قبل أن ينقذها داوودا مرة أخرى.

الحارس الذي نجح في التصدي لركلتي جزاء من اللاعب المرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، قال في تصريحات صحفية بعد اللقاء، إنه "سيفتخر أمام أولاده بتصديه لضربتي جزاء من لاعب ليفربول الإنجليزي".

كاسالي داوودا الذي يبلغ من العمر 35 عاما، والذي يحرس عرين منتخب النيجر، منذ 2002، سبق له أن واجه النادي الأهلي حين كان محترفا في صفوف فريق القطن الكاميروني، في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008.

مباراة الذهاب انتهت بهدفين نظيفين سجلهما وائل جمعة وأمادو فلافيو، في مرمى الحارس الذي خاض تجربة احتراف قصيرة في صفوف فريق ستيوا بوخارست الروماني، قبل أن يعود لصفوف الفريق الكاميروني مرة أخرى.

وعلى ملعب جاروا في الكاميرون، تقدم القطن بهدفين لهدف وسط تشجيع جنوني من الجمهور صاحب الأرض، قبل أن يتوغل النجم الزئبقي محمد بركات مراوغا مدافعي القطن قبل أن يسقط بعد عرقلته، ويحصل للأهلي على ركلة جزاء قبل النهاية بدقائق قليلة.

ووسط أجواء جنونية، وملعب مشتعل من شدة حماس الجمهور، تقدم شادي محمد كابتن الفريق الأحمر حينئذ، ليتصدى لركلة الجزاء، قبل أن ينجح في تسجيلها في مرمى الحارس، الذي عاد بعد 10 سنوات لينقذ ركلتي جزاء من محمد صلاح.