"بتسيلم" تدعو الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل منع هدم الخان الأحمر

دعت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل بصورة مستعجلة وملحة، من أجل منع هدم قرية خان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت، قبل عدة أيام، الالتماسات الفلسطينية ضد إخلاء القرية، المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.

ولفت مدير عام "بتسيلم"، حاجي العاد، في رسالة بعث بها إلى منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى، أن المؤسسة حذرت بنفسها إسرائيل في الماضي من تبعات هدم القرية، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وأضاف: "يتعين في هذه المرحلة ذكر هذه العواقب بصراحة، إذا كان الاتحاد الأوروبي ينوي بجدية دفع سياسته إلى الأمام".

وأكد مدير عام "بيتسيلم"، في رسالته، أن تسلسل الأحداث في الخان الأحمر، ستبت مصير تجمعات سكانية فلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.

ورأى أن للاتحاد الأوروبي وسائل ضغط ناجعة يمكن أن يمارسها على إسرائيل.