مصرع رئيس وزراء أبخازيا في طريق عودته من سوريا

أعلنت حكومة أبخازيا، عن مقتل رئيس الوزراء، غينادي غاوليا، في حادث سير في وقت متأخر السبت، وهو في طريق عودته من سوريا.

ولقى غاغوليا (70 عامًا) مصرعه في حادث على الطريق بين جنوب روسيا وسوخومي في المنطقة الانفصاليّة، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لحكومة أبخازيا.

ووفقا لــ"سكاي نيوز" ذكرت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء أنّ موكب غاغوليا كان عائدًا من سوريا، ونقلت عن متحدّث باسم الحكومة قوله إنّ سائقه وحرّاسه لم يُصابوا بجروح.

وكانت سوريا قد أعلنت في مايو الماضي، اعترافها بمنطقتَي أبخازيا وأوسيتيا الانفصاليّتَين في جورجيا الواقعتين تحت النفوذ الروسي، وإقامة علاقات دبلوماسيّة معهما.