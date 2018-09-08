حكمت محكمة فيدرالية، الجمعة، على جورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لدونالد ترامب، بالسجن 14 يومًا، بسبب كذبه في التحقيق حول التواطؤ المحتمل في العام 2016 بين موسكو وفريق حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما تمّ فرض غرامة قدرها 9500 دولار على بابادوبولوس، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أقرّ في أكتوبر 2017 بأنه قدّم شهادة كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

وقال بابادوبولوس في قاعة المحكمة: "كنت صغيرًا وطموحًا، لقد ارتكبت خطأ كبيرًا كلّفني الكثير، وأشعر بالخجل من ذلك".

وأوضح القاضي أنه أخذ في الاعتبار "الندم الصادق" الذي عبّر عنه بابادوبولوس، الذي كان قد أخفى عن المحقّقين حقيقة اجتماعاته مع مبعوثين روس قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2016.

وكان بابادوبولوس أوّل مستشار لترامب يوافق على التعاون مع فريق المحقّق الخاص روبرت مولر، الذي يُحقّق في التدخّل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.