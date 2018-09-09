رئيس جامعة كفر الشيخ: منع دخول الطلاب الحرم بالبناطيل المقطوعة

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه لن يسمح للطلاب بدخول الجامعة وهم يرتدون "بنطلون مقطوع".

وأضاف القمري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الملابس التي يرتديها طلاب الجامعة لا بد أن "تكون لائقة بالحرم الجامعي".

وشدد على حرية الطلاب في ارتداء ملابسهم ولكنها حرية مسؤولة، تتفق مع قيم المجتمع المصري وعاداته وتقاليده، مشددًا على أن ذلك لا يعتبر انتهاكا للحقوق والحريات الخاصة بالطلاب، موضحا أن فرد الأمن يمكنه منع الطالب من دخول الجامعة حال ارتدائه لـ"حظاظات وسلاسل" بشكل مبالغ فيه.

ونصح القمري الطلاب والطالبات بارتداء الملابس اللائقة بالحرم الجامعي، التي تتفق مع المجتمع وعاداته وتقاليده.