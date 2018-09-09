سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق شب بمنزل ومقهى وسطح منزل مجاور، بسبب ماسا كهربائيا، بناحية الصوامعة شرق مركز أخميم، دون حدوث إصابات بشرية.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بناحية الصوامعة شرق، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك (الديب ثابت محمد- 27 عاما- سائق) ويقيم بذات الناحية، وامتد لمقهى أسفل المنزل ملك المذكور و3 شقق بذات العقار ملك أبناء الأول، وسطح منزل مجاور ملك المدعو (أحمد رشاد إسماعيل- 39 عاما- عامل) ويقيم بذات الناحية، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق لماس كهربائي، وأكدوا احتراق بعض المنقولات المنزلية والكهربائية وكمية من البوص، ونفوا الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3951 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.