قال حسن النخلة نقيب المرشدين السياحيين، إنه لم يكن موجودا أثناء المشاجرة التي حدثت بين "الخرتيه" وأحد زوار منطقة الأهرامات، ولكن بعض المرشدين الموجودين هناك نقلوا له الواقعة.

وأضاف النخلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الموقف كان عبارة عن حوار بين أحد الباعة الجائلين بالهرم، وأحد السائحين المصريين الموجودين بالمنطقة، بعد التقاط البائع صورة بالموبايل للأخير ومطالبته بمبلغ مادي مقابل ذلك، ورفض الطالب إعطائه المبلغ وتحول الموضوع لشجار.

وتابع أن البائع تطاول على الطالب المصري وضربه في أنفه ونزف، وتحول الموقف لصوت عالي وصراخ وتجاوزات، وإساءة أدب شديدة، موضحا أن منطقة الأهرامات أصبحت تشهد تجاوزات وإساءة أدب من الكثيرين من أغلب الباعة الجائلين لأنهم أمنوا العقاب لذلك أساؤوا الأدب.

وأكمل أن الضرب حتى النزيف أمام أبوالهول وصور الدماء في حال تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصدر صورة سلبية جدا عن المنطقة، لافتا إلى أنه بشكل يومي هناك عشرات المشكلات سببها الباعة الجائلين، وحالة من الاستفزاز للمرشدين والسائحين المصريين والأجانب.

وأوضح أن وزارة الداخلية وشرطة السياحة يبذلون جهودهم ولا نلقي اللوم عليهم، لكن النيابة ليست لديها تشريعا لمجازات المخطئين جزاء رادعا، فأخلي سبيل البائع المتعدي على الطالب بسهولة، مطالبا بتشريع عاجل من مجلس النواب لتغليظ العقوبة لأي متجاوز في أي منطقة أثرية، لأنه هذا هو الحل الوحيد.