الغرفة التجارية: زيادة الأدوات المكتبية 20% والكراسات أكثر من 40%

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة متفاوته في الأدوات المكتبية من 10 لـ20%، والكراسات والكشاكيل ليس اقل من 40%، وهذه الزيادة ناتجة عن زيادة سعر الورق في الخارج والمصنع محليا، بالإضافة لزيادة أسعار الطاقة وأجور العمال وأسعار النقل.

وأضاف صفا خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه الإنتاج المصري للأدوات المكتبية يكفي 20% فقط لاغير من الاستهلاك المحلي، والباقي يكون مستورد، وننتج الصناعات الغير معقدة.

وتابع صفا أن كل المحافظات بها أسواق للجملة، والفجالة هي سوق جملة القاهرة، لافتا إلى أن بعض الأدوات المكتبية مسعرة وبعضها غير مسعر، والمسعر سعره ثابت، أما الغير مسعر يتفاوت سعره.