افتتح اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، معارض "مبادرة كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف لتوفير الشنط والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وقال مدير أمن الغربية، إن تلك المباردة تأتي في ظل خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، مقارنة بغيرها في الأماكن الأخرى، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وانطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وشهدت المعارض التي أقامتها مديرية أمن الغربية في مدن ومراكز المحافظة، إقبالًا كبيرا من المواطنين، لشراء الأدوات والمستلزمات المدرسية لابنائهم، موجهين المواطنين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، واللوء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، على تلك المبادرة، والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.