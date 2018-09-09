اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصميم القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي وتعديات بعض الأهالي على الأراضي الزراعية حوله، في أثناء عرض وزير النقل لتصاميم الطرق، خلال افتتاح مشروع الطريق الدائري الإقليمي ومشروعات محاور النيل.

وقال السيسي: "أنا عاوز كل الحاضرين معانا يبصوا على الأراضي الزراعية حول الطريق وحجم التعديات عليها".

وخاطب السيسي الحكومة: "إدرسوا الموضوع، بدل الموضوع ما يتم ويبقى عشوائي كدا، نعمله إحنا بشكل منظم، إحنا بتكلم علشان بلدنا، ده هيبقى نمو عشوائي عاوز صرف صحي مش موجود ومياه وكهرباء، مش هينفع إن إحنا نعيش كدا".

وتابع السيسي: "الكلام ده للدولة والمحافظين والقوات المسلحة والإسكان، لو الأمر محتاج إننا نعمل داخل القرى دي بناء، ناخد إحنا الأراضي ونعملها إحنا ونعرضه للناس، الكلام ده موجود على معظم الأراضي الموجودة في مصر، وحجم تعدي غير طبيعي على الأراضي الزراعية، ودي أرضنا ومتكلفة مليارات، كدا بنفقدها أجود أنواع الأراضي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​