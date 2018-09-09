اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصميم القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي الذي عرضه وزير النقل، وتعديات الأهالي على الأراضي الزراعية بجانبي الطريق، قائلا: "لو إحنا سيبنا الأرض الزراعية في النزول أو الصعود للطريق كمان 5 أو 6 سنوات ستكون مناطق مبنية غير مسيطر عليها.. إحنا بنعوض الناس تعويض مناسب جدا، بس التخطيط مايبقاش كدا.. المناطق دي هتكون نمو عشوائي حول الطريق".

وطالب السيسي، خلال افتتاح مشروع الطريق الدائري الإقليمي ومشروعات محاور النيل والطرق والكباري اليوم، اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإنهاء هذه المشكلة، قائلا: "يا كامل.. أرجو نخلص الموضوع ونعوض الناس"، ورد الوزير: "حاضر يا فندم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​