"صلاح" في جولة لـ"أسمنت حلوان" لتفقد التحسينات البيئية وتوفيق الأوضاع

تفقد الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، اليوم الأحد، الأوضاع البيئية لشركة أسمنت حلوان، خلال جوله ميدانية، رافقه خلالها المهندس أيمن شتا رئيس الأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة والدكتور محمد فاروق مدير عام التفتيش البيئي.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئه، خلال الجولة، التحسينات البيئية التي نفذتها الشركة ومقارنة الوضع البيئي للشركة قبل وبعد، ومدى الالتزام بإجراءات توفيق الأوضاع البيئية.

كما أطلع على طبيعة عمل تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة وغرف التحكم وكافة المراحل الإنتاجية المتبعة حاليا والمقارنة بينها وبين التكنولوجيا المستخدمة مسبقا، ومراجعه الوضع البيئي للمصنع مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومدى التزام المصنع بخطه توفيق الأوضاع البيئة من خلال استخدام الوقود و التكنولوجيا المستخدمة حاليًا لتقليل انبعاثات المصنع.

ووجه صلاح، إدارة المصنع بضرورة التوسع لاستخدام الوقود البديل بكافة خطوط الإنتاج و بنسب أكبر من النسب الحالية إلى جانب مراجعة جودة الوقود البديل من حيث المواصفات وفاعليته في عمليه الإنتاج وكفاءته من حيث تقليل الانبعاثات الصادرة بهدف تشجيع المتعهدين لزيادة الإقبال على التوريد للمصنع.

كما تناول سبل تعظيم الاستفادة من تراب "الباى باص" في صناعات أخرى كمدخلات عبر عمليات إعادة التدوير.

وطرح "صلاح" مع المسؤولين إمكانية التعاقد المباشر مع الشباب كحلقة مباشرة لتوريد المخلفات الزراعية كوقود، للعمل على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار العام بغرض استدامتها بيئيًا واقتصاديا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.