ينظم المجلس العربي لسيدات الأعمال بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي ومكتبة مصر العامة ورشة تدريب الجرافيك والطباعة الرقمية والتسويق الإلكتروني بمحافظة الأقصر، حيث يأتي ذلك في إطارة مبادرة "الوقت حياة".

وأشار المجلس، في بيان له، أن الهدف الرئيسي من ورشة التدريب هو مواصلة برامج ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل مستقبلا، وفق الخطط التي تتماشي مع رغبة الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن المشاركة تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز الدور المجتمعي والمشاركة الفاعلة من خلال التواصل مع المبادرات والجهات التي تخدم وتوفر التطوير للشباب المصري والذي يعد ركيزة المستقبل.