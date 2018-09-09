قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها حديثه لحضور حفل افتتاح 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل: "سمعنا كلام كتير خلال الـ4 سنوات اللي فاتت، ولو كنا اتأثرنا بالكلام ده كنا هنتوقف في مكانا، بس كنا عارفين إنه مع الوقت الناس كانت هتبقى عارفة إنه اللي بيتعمل ده هيودينا فين، وهل هو ترف ولا حاجة حتمية بنعملها.. محتاجين داخل المحافظات نعمل مسابقة ونآخد شهور فيها ونساعد بعض".

وأضاف السيسي، مخاطبا أحد شباب محافظة قنا: "لما تمشي على الطريق وتلاقيه متهالك ماتقولش البلد فين.. قول أنا فين".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، 5 مشروعات لهيئة الطرق والكباري ومحاور النيل، بتكلفة 7.9 مليار جنيه، والمنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المهندسين العسكريين، وتشمل محور طما (أسيوط - سوهاج)، كوبري قوص بقنا، كوبري برج العرب، كوبري بلطيم، فضلا عن افتتاح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائري الإقليمي القوس الشمالي الغربي.​