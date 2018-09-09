وكيل "شباب الغربية" يكرم ممثل الوفد المصري بالملتقي العربي للطلائع

كرم محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأحد، الطليع أحمد عادل المحمدي من مدينة المحلة الكبرى لدوره ومشاركته المتميزة ببرامج المديرية، "الإدارة العامة للطلائع".

ويكرم المحدي أيضا بصفته عضوا بالبرنامج القومي لمكافحة الفساد "سفراء ضد الفساد"، وإلقائه كلمة الوفد المصري بجامعة الدول العربية وبمركز التعليم المدني بالجزيرة ضمن فعاليات الملتقى العربي الخامس للطلائع في مجال المواطنة تحت شعار "أنا العربي انا العربية"، وأقيمت فعالياته الأسبوع الماضي بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بمشاركة 9 دول عربية، واستهدف المرحلة العمرية من 15 حتى 17 عاما.

حضر التكريم علي الراعي وكيل المديرية لشئون الشباب، الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد سعفان مدير عام إدارة الطلائع.