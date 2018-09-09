استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، عبدالقادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة؛ لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والنيجيرية.

وأكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون وتنميتها مع دول إفريقيا، وتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر ونيجيريا في كافة المجالات وخاصة العلمية والتعليمية والثقافية.

وأشار عبدالغفار، حسب بيان الوزارة، إلى استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بدولة نيجيريا للمساهمة في تحقيق التنمية بنيجيريا، من خلال إيفاد الأساتذة المصريين للتدريس بالجامعات النيجيرية، والتعاون في مجالات الأبحاث العلمية ذات الاهتمام المشترك ومنها: المياه والطاقة والزراعة.

وأعرب الوزير عن سعادته للزيارة المرتقبة لوزير التعليم العالي النيجيري للجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف التعرف على البرامج المتميزة بما يسهم في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بمصر.

فيما أشاد السفير النيجيري بدور مصر الرائد في إفريقيا وما تقدمه من دعم متواصل لأشقائها الأفارقة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي قائم بعمل رئيس قطاع الشءون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوافدين.