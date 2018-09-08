أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالقوافل الطبية التى أرسلتها جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردى، لدولتى كينيا وتنزانيا، التى أنجزت 167 عملية جراحية هناك، فى إطار اهتمام مصر بدعم وتعزيز مجالات التعاون مع أشقائها الأفارقة، موجهاً الشكر لمسئولى الجامعة والفرق الطبية التى أدت المهمة.

رئيس الوزراء يشيد بجهود دعم العلاقات مع الأفارقة.. ويناقش مسابقة أفضل جامعة مصرية

وأشار التقرير، الذى قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عن القوافل الطبية، إلى تنظيم كلية الطب بجامعة الإسكندرية قافلة طبية بكينيا خلال الفترة من ٣١ أغسطس إلى ٦ سبتمبر الجارى؛ لإنجاز عمليات ناجحة فى أمراض العيون، حيث تم إجراء 107 عمليات مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية، مع زرع عدسات لينة، وعلاج للقرنية، وحالات كتاراكت مجاناً لمرضى المقاطعة، بأعلى مستوى ومهارة جراحية بواسطة أعضاء الفريق، وبالتعاون مع الفريق الكينى. وأشار الوزير فى تقريره إلى تنظيم الكلية القافلة السنوية الخامسة إلى تنزانيا، والتى أجرت (60) عملية جراحية للأطفال. من ناحية أخرى، ناقش «مدبولى» إجراءات تنظيم مسابقة أفضل جامعة مصرية، بهدف جعل الجامعات تعتمد على مواردها فى رفع كفاءة منشآتها، والاستعدادات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى 2018/2019، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية .