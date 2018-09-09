أكد السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير جمهورية السودان لدى المملكة العربية السعودية صباح اليوم أن تأجيل زيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية "البرلمان السوداني"، إبراهيم أحمد عمر إلى المملكة العربية السعودية، صباح اليوم، نسبة لإجراء عملية جراحية عاجلة وناجحة لرئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ عبدالله بن محمد ولملازمته المستشفى فقد تأجلت الزيارة لوقت يحدد لاحقا،وفقا لما ذكرته وكالة انباء السودان "سونا".

ونوه السفير السنوسي الى حرص الجانب السعودي على الزيارة والاستعداد لها لما تحمله من محاور استكمال التشاور والحوار حول القضايا المشتركة بين الهيئة التشريعية ومجلس الشورى السعودي دعما لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أجرى عمر اتصالاً هاتفياً مع بن محمد، كما ارسل له برقية تمنى فيها لمعاليه عاجل الشفاء بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة أول أمس بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ووعد أن تتم تلبية الدعوة لزيارة المملكة فى وقت يحدد لاحقا لاستكمال التشاور والحوار حول القضايا المشتركة ولمزيد من التنسيق دعما لقضايا الأمتين العربية والإسلامية سفارة جمهورية السودان الرياض