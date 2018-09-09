أعلنت الحكومة البريطانية، عن منحة "chevening"، لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة، ويهدف برنامج "chevening"، لتطوير المتقدمين، مهنيا وأكاديميا، وبناء شبكة علاقات واسعة، واللغات المطلوبة هي الانجليزية، وفترة البرنامج 12 شهر فقط، والمنحة ممولة بالكامل.

ويتم تمويل المنحة من وزارة الخارجية، وشؤون الكومنولث (FCO) والمنظمات المشاركة، ويمكن المشاركة لجميع تخصصات دراسة الماجستير، بشرط ألا تكون الدراسة بدوام جزئي، أو مدة أقل من 9 أشهر، أو عن بعد.

وشروط التقديم، وفق الموقع الرسمي للمنحة، هي:

1)أن يكون المتقدم مواطنا في بلد مؤهل للحصول على منحة "”Chevening، ومنها مصر.

2)العودة إلى بلد الأصلي لمدة لا تقل عن عامين بعد انتهاء المنحة.

3)أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس، التي تمكنه من الدخول إلى برنامج الدراسات العليا في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

4)أن يكون لدى المتقدم خبرة عمل لمدة عامين على الأقل.

5)التقديم إلى ثلاث كورسات جامعية مختلفة مؤهلة في المملكة المتحدة والحصول على عرض غير مشروط من أحد هذه الخيارات بحلول 11 يوليو 2019.

ويمكن التقدم بطلب، من خلال اختيار البلد، ثم انشاء حساب جديد على الموقع، وملء المستندات المطلوبة، ويجب التأكد من توافر ما يلي:

-جواز سفر ساري المفعول / بطاقة الهوية الوطنية.

-شهادات الجامعة وشهادات الدرجات (المرحلة الجامعية ، الدراسات العليا).

-ثلاثة خيارات مختلفة لبرنامج الماجستير في المملكة المتحدة.