وصل إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية، قبل قليل، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي لحضور جلسة استئناف اللبنانية منى المذبوح على حكم حبسها 8 سنوات بتهمة إهانة الشعب المصري، كما حضرت محامية من لبنان.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمة بالحبس لمدة 8 سنوات، لإدانتها بإهانة الشعب المصري وبث أخبار كاذبة.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح، على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.