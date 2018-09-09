قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد 1440، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018.