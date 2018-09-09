أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تحرير 41 محضرا لمخابز ومحلات أسماك ولحوم مجمدة مخالفة في تنفيذ الشروط الصحية، في حملة بمراكز المحافظة الخمسة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى القيام بحملة بقيادة محمد حسن عمرو، مراقب عام الصحة المهنية، وبهاء أركان لوندي، مفتش الأغذية بالمديرية، على المخابز والمحلات التجارية، التي تطرح أغذية وأطعمة، وجرى ضبط مخابز مخالفة وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية.

وأضافت سيدة، أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.