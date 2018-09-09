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أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

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"اتصال" تعقد مؤتمرا للدمج بين الاتصالات والنانو تكنولوجي ديسمبر المقبل

"اتصال" تعقد مؤتمرا للدمج بين الاتصالات والنانو تكنولوجي ديسمبر المقبل

طارق شوقي: 70% من مقدمي الدروس الخصوصية ليسوا معلمين

طارق شوقي: 70% من مقدمي الدروس الخصوصية ليسوا معلمين

وزارة الزراعة تدعم الوادي الجديد بـ200 لتر مبيد لـ"النمل الأبيض"

وزارة الزراعة تدعم الوادي الجديد بـ200 لتر مبيد لـ"النمل الأبيض"

خبير طرق يوضح فوائد "الدائري الإقليمي" لسائقي النقل

خبير طرق يوضح فوائد "الدائري الإقليمي" لسائقي النقل

"والي" تفتتح "الصحة الإنجابية" على هامش إطلاق "2 كفاية" بالإسكندرية

"والي" تفتتح "الصحة الإنجابية" على هامش إطلاق "2 كفاية" بالإسكندرية

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