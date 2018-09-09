قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إننا نبحث الدفع بمساعدين للمحافظين بكل المحافظات لاكسابهم خبرات والاستفادة من قدراتهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي، أن هناك 156 ألف مركبة "توك توك" مرخص، قائلًا: نحن لانمنع سير "التوك توك" لكننا ننظم عمله وسيره، منعًا للتكدس واستعادة الشكل الحضاري".

وأوضح شعرواي، أن الاطفال تتسرب من المدارس للعمل على "التوك توك" مقابل 3 آلاف جنيها في الشهر، مؤكدًا رفضه لعمل الأطفال على "التوك توك" الذي أصبح وسيلة للسرقات والجرائم وأطفال عمرها 8 أعوام تعمل على "التوك توك".