أعلنت مديرية الأوقاف في السويس، عن إقامة يوم اجتماعي، اليوم، في بعض المساجد التابعة لإدارة حي الأربعين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عجمي، وكيل وزارة الاوقاف في السويس، إن اليوم يتضمن قافلة طبية كاملة للمواطنين مع صرف الأدوية بالمجانا، بالإضافة إلى وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي لبحث الشكاوى المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية المتاحة.

وأضاف عجمي، أن القافلة تتضمن أيضا وحدة من المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث مشكلات السيدات في نطاق إدارة الأربعين وتقديم الحلول السريعة لهم ولمشكلاتهم ووحدة من المركز الإعلامي بالسويس للنظر في متطلبات المواطنين.

وتابع أن هناك وحدة كاملة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لعمل الاختبارات الفورية لمن يريد الحصول على شهادة محو الأمية فورا، علما بأن هذه الشهادة تقدم كمصوغ للتعين أو استخراج الرخصة، أو أي جهة حكومية أخرى ومجموعة من السادة العلماء، وذلك للرد على أي فتاوى أو استفسارات دينية للمواطنين.